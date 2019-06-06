В Британии назвали условие для улучшения отношений с Россией

Отношения между Великобританией и Россией улучшатся, если Москва изменит свое поведение. Соответствующее заявление сделала представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли.

Как пишет агентство Bloomberg, таким образом в британском кабмине прокомментировали слова Владимира Путина, ранее призвавшего к улучшению российско-британских отношений. Президент РФ также выразил надежду на то, что при новом премьере Великобритания не будет искусственно раздувать антироссийские настроения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что, по ее мнению, отношения Москвы и Лондона ждет «светлое будущее».