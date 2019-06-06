Один погиб, 23 пострадали: в США перевернулся бронетранспортер с кадетами

В США недалеко от полигона военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк) перевернулся бронетранспортер с кадетами. В результате инцидента погиб один человек, 23 получили травмы.

Как передает NBC News, ЧП случилось во время учений в районе полигона Camp Natural Bridge. На месте аварии работают полицейские и медики. Движение по шоссе в районе произошедшего перекрыто.

Академия Вест-Пойнте была учреждена в 1802 году. В настоящий момент в заведении проходят обучение свыше 4 тысяч курсантов.