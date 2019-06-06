Православные верующие отмечают Вознесение Господне. Это один из важнейших церковных праздников, который наступает на 40-й день после Пасхи в память о событиях последнего дня земной жизни Иисуса Христа.

Согласно преданию, Иисус находился на Земле 40 дней, после своего воскрешения. После, он благословил своих учеников и на их глазах вознесся на небо.

Спустя 10 дней на учеников Христа сошел Святой Дух в виде пламени, которое даровало им силу проповедовать Евангелие по всему миру.

Согласно принятым церковным канонам, праздновать Вознесение необходимо 10 дней. В канун проводится последний в году пасхальный крестных ход, а в храмах проходит торжественная литургия.

«Для каждого православного христианина в праздник Вознесения Господня очень важно присутствовать на богослужении в храме, потому что в этот день мы не просто приближаемся к Богу, а соприкасаемся с ним. Кроме того, праздник Вознесения - это еще один повод задуматься о мире и любви, особенно по отношению к близким людям», - цитирует ТАСС высказывание настоятеля храма Святого апостола Андрея Первозванного в Люблино Виктор Шкабурин.

В народном календаре этот день также отмечен, как день памяти по ушедшим родным.

Верующие готовили поминальные блюда и относили их на поля и огороды, чтобы обеспечить обильный урожай.

Священнослужители рекомендуют отказаться в тот день от бурных торжеств и не забывать о подаяниях нуждающимся.