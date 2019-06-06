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В Гидрометцентре рассказали о способах избежать перегрева при аномальной жаре

Егор Левин
22:10 06.06.2019
В Москве установится жаркая погода, которая по температуре рискует побить июньский максимум.
В Гидрометцентре рассказали о способах избежать перегрева при аномальной жаре
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной летней жаре, чтобы не стать жертвой пекущего солнца.

По ее словам, вскоре задуматься об этом придется жителям всей европейской части России, включая Москву, так как повысится фон атмосферного давления и установится очень жаркая погода, которая по температуре рискует побить июньский максимум, в среднем поднявшись на 6-7 градусов выше нормы.

«Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов», - сказала Макарова.

Специалист отметила, что стоит в первую очередь позаботиться о защите кожи, так как организм еще не подготовился к такому активному солнечному наступлению, и не находиться на улице в самый солнцепек.

«Прогулки совершать, в том числе с маленькими детьми, утром или после 16.00. Нужно всегда иметь при себе питьевую воду. Кроме того, контраст температуры между водой и воздухом на пляжах пока еще большой, и нужно ответственно относиться к своему поведению», - цитирует слова Макаровой телеканал «360».

Ранее в ГУ МЧС РФ по Москве москвичам порекомендовали избегать долгого нахождения на солнце и перегрева, пользоваться светлой одеждой и головными уборами, а также пить больше воды.

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