Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео

В Серпухове задержали злоумышленников, проникающих в квартиры под видом почтальонов и грабящих пенсионеров.

ГУ МВД по Московской области опубликовало видео задержания. На нем сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из Протвино, Серпухова и Коломенского городского округа прибыли по месту жительства 28-летнего мужчины-фигуранта дела.

Полицейские зашли к нему в квартиру в момент, когда сам он спал, а в доме находились дети и беременная женщина. Поэтому оперативникам пришлось действовать корректно и без лишнего шума.

Было установлено, что задержанный вместе с 42-летней подельницей осуществляли мошеннические действия в отношении пожилых людей. Женщина проникала к ним в квартиры под видом почтальона и, рассказывая о несуществующей замене старых банкнот на новые, таким образом забирала у пенсионеров денежные средства в обмен на купюры «банка приколов». После этого она скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился задержанный мужчина. Так они совершили 9 преступлений в Московской и Владимирской областях.

Злоумышленники заключены под стражу. По факту их действий были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.