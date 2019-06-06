Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Проект Минобороны и Промсвязьбанка поможет бывшим военным открыть свой бизнес

Роман Захаров
21:30 06.06.2019
В России в настоящий момент нет комплексных программ, которые помогали бы военнослужащим открывать свое дело.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: МО РФ

На площадках ПМЭФ-2019 решаются самые разные вопросы. Обсудили здесь и совместный проект Минобороны и Промсвязьбанка. Он касается переквалификации и социальной адаптации бывших военнослужащих. Разрабатываемая сейчас программа поможет отставным офицерам открыть свой бизнес.

«Создание обучающих курсов, семинары, в том числе выездные, кроме этого система грантовой поддержки, потому что мы понимаем, что создание бизнеса требует вложений. Компенсация процентных ставок по кредитам. Плюс некие типовые бизнес планы, обучение финансовой части, обучение бухгалтерской части -  то, с чем не сталкивались раньше. Ну и профилирование людей по склонности. Кто-то в одной теме понимает, кто-то в другой, и определение в какой сфере им лучше делать бизнес», - сказал глава дирекции малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.   

А навыков командования, по словам финансиста, нашим военным не занимать. К тому же они хорошо умеют мыслить стратегически, дисциплинированны и внимательно относятся к мелочам. А это именно те качества, которые необходимы каждому предпринимателю.

В России в настоящий момент нет комплексных программ, которые помогали бы военнослужащим открывать свое дело. Поэтому Минобороны и Промсвязьбанк - опорный банк для ОПК, который более 12 лет работает с малым бизнесом, решили эту работу провести.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.06.2019, 09:45
Минобороны Японии признало ошибки при размещении комплексов ПРО
Дата06.06.2019, 09:17
«Крокодил» в облаке: вертолетчики ВВО использовали тучи для скрытного перемещения
Дата06.06.2019, 14:47
Клубы РПЛ поддержали увеличение числа участников чемпионата
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.06.2019, 12:18
В ОАК назвали сроки поставок 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
20:35 В стране и мире
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
19:58 В стране и мире
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
18:59 В стране и мире
Видео
Националисты забросали файерами дом Порошенко
18:18 В стране и мире
«Много смеялся и был счастлив»: вдова Доренко рассказала о последнем дне журналиста
17:04 В стране и мире
Ученые опасаются начала извержения вулкана Большая Удина на Камчатке
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео
Жуткая находка: под Самарой на берегу реки обнаружили множество человеческих останков
Видео
Алибасов составил новое завещание в реанимации
Видео
Раскрыто содержание завещания Алибасова
ФБР рассекретило документы по исследованию йети
В США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.