Проект Минобороны и Промсвязьбанка поможет бывшим военным открыть свой бизнес

На площадках ПМЭФ-2019 решаются самые разные вопросы. Обсудили здесь и совместный проект Минобороны и Промсвязьбанка. Он касается переквалификации и социальной адаптации бывших военнослужащих. Разрабатываемая сейчас программа поможет отставным офицерам открыть свой бизнес.

«Создание обучающих курсов, семинары, в том числе выездные, кроме этого система грантовой поддержки, потому что мы понимаем, что создание бизнеса требует вложений. Компенсация процентных ставок по кредитам. Плюс некие типовые бизнес планы, обучение финансовой части, обучение бухгалтерской части - то, с чем не сталкивались раньше. Ну и профилирование людей по склонности. Кто-то в одной теме понимает, кто-то в другой, и определение в какой сфере им лучше делать бизнес», - сказал глава дирекции малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

А навыков командования, по словам финансиста, нашим военным не занимать. К тому же они хорошо умеют мыслить стратегически, дисциплинированны и внимательно относятся к мелочам. А это именно те качества, которые необходимы каждому предпринимателю.

В России в настоящий момент нет комплексных программ, которые помогали бы военнослужащим открывать свое дело. Поэтому Минобороны и Промсвязьбанк - опорный банк для ОПК, который более 12 лет работает с малым бизнесом, решили эту работу провести.