Мединский похвалил сериал «Чернобыль»

Сериал «Чернобыль» снят с большим уважением к простым людям. Такое заявление сделал министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме.

«Посмотрел первые три серии. Фильм сделан мастерски. Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», - заявил глава Минкульта РФ.

Ранее сообщалось, что сценаристка из Великобритании Карла Мэри Свит раскритиковала новый сериал HBO «Чернобыль» за отсутствие чернокожих актеров.

«Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?» - написала Свит в своем Twitter.

В Сети высмеяли критику сценаристки, однако российские пользователи Интернета смогли найти темнокожего ликвидатора Чернобыльской катастрофы. Им оказался житель Череповца Вологодской области Игорь Хиряк.

Корреспонденты «Звезды» связались с Хиряком и договорились об интервью. В беседе с журналистами мужчина рассказал о том, как он стал ликвидатором последствий катастрофы, какую работу выполнял в то время и какую дозу радиации он получил.

При этом Игорь Хиряк подчеркнул, что его никак не затронуло отсутствие чернокожих актеров в ленте. По его словам, сериал отображает видение режиссера тех событий, а тем, кто поднял шумиху по этому поводу - просто «нечем заняться».