Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием его отставки. Глава украинского государства прокомментировал данный вопрос, напомнив подписавшим документ об одной из статей конституции.

Зеленский заявил, что оснований для сложения полномочий у него нет.

«Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что конституция четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 основного закона нашей с вами страны», - ответил президент на сайте с петицией.

В частности, президент должен сложить полномочия в случае отставки, невозможности выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем или смертью, а также в случае импичмента.

Петиция была опубликована 22 мая. Ее автор требует от Зеленского «немедленной отставки с должности президента Украины», утверждая, что новый президент «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей».