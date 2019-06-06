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Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки

Егор Левин
21:00 06.06.2019
Глава украинского государства заявил, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
© Фото: Ovsyannikova Yulia, Globallookpress

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием его отставки. Глава украинского государства прокомментировал данный вопрос, напомнив подписавшим документ об одной из статей конституции.

Зеленский заявил, что оснований для сложения полномочий у него нет.

«Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что конституция четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 основного закона нашей с вами страны», - ответил президент на сайте с петицией.

В частности, президент должен сложить полномочия в случае отставки, невозможности выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем или смертью, а также в случае импичмента.

Петиция была опубликована 22 мая. Ее автор требует от Зеленского «немедленной отставки с должности президента Украины», утверждая, что новый президент «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей».

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