Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что продюсера ввели в состояние медикаментозного сна. Процедуру провели в четверг, 6 июня.

По словам Горжанкина, утром Алибасов чувствовал себя неплохо. Распространяемая информация о том, что продюсера готовят к операции, не соответствует действительности.

По словам pr-директора, решение о введении в состояние сна было принято медиками из-за болезненного состояния музыканта и необходимости в отдыхе.

Напомним, в настоящий момент музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.