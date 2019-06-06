АО «ГУОВ» выполнит финансовые обязательства перед «Альфа-Банком»
В «ГУОВ» заверили, что акционерное общество продолжает выполнять государственные контракты в полном объеме.
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В акционерном обществе «ГУОВ» подтвердили готовность выполнить имеющиеся финансовые обязательства перед «Альфа-Банком» в течение ближайших месяцев в целях урегулирования финансовых претензий со стороны кредитной организации
«Конкретные условия погашения задолженности подготовлены и будут направлены банку в максимально короткий срок», - говорится в сообщении АО «ГУОВ»
В «ГУОВ» также заверили, что акционерное общество продолжает выполнять государственные контракты в полном объеме. Строительство военных и социальных объектов идет в полном соответствии с ранее утвержденными графиками.