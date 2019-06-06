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«Морской ас»: в Азовском море стартовал конкурс летчиков всех флотов

Ксения Николаева
20:20 06.06.2019
Оценку уровню подготовки экипажей поставит строгое жюри главного штаба ВМФ.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Азовском море стартовал конкурс «Морской ас». Его участники должны обнаружить в морских глубинах малошумную подлодку, провести разведку и уничтожить надводные цели противника. Ка-27, Су-24 и Су-30СМ наносят удары по условному неприятелю. Выучку демонстрируют экипажи Ейского центра боевого применения летного состава морской авиации и летчики всех флотов.

Новенький Су-30СМ выполняет фигуры высшего пилотажа: «кобра», «бочка», «петля Нестерова» сменяют друг друга; самолет переворачивается и зависает а воздухе. Модернизированная версия Су-30СМ – гордость морской авиации.

Универсальная​ машина, способная завоевывать господство в воздухе и наносить удары по земле. Истребитель способен обнаружить и отразить массированные налеты разнородных сил противника, в том числе и крылатых ракет.

В акватории Азовского моря обнаружили «угрозу». Экипажи готовы к работе: они должны обнаружить​ бесшумную​ подводную лодку,​ провести разведку и​ уничтожить укрепления противника.​ Экипажи Ейского центра боевого применения летного состава морской авиации и четырех флотов выполняют​ задачи​ разными способами и на разных высотах.​

Оценку уровню подготовки экипажей поставит строгое жюри главного штаба ВМФ. Оценивать пилотов будут по нормативам. За время соревнований экипажи использовали более ста неуправляемых ракет, столько же радиогидроакустических буев для обнаружения подводных лодок и десятки авиабомб.​

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