Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

«Нафтогазу Украины» может не хватить оборотных средств для приобретения газа к отопительному сезону. Такое заявление сделал руководитель корпорации Андрей Коболев.

В социальной сети Facebook он написал, что к дефициту может привести задолженность производителей тепла, составляющая 2,2 млрд долларов, за уже поставленное топливо.

«Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно», - уверяет Коболев.

Глава «Нафтогаза» также обратился к высшему украинскому руководству с призывом обратить на эту ситуацию внимание.