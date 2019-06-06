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Война несогласных: Вашингтон и Мехико не договорились по мигрантам и пошлинам

Ян Брацкий
02:00 06.06.2019
Дональд Трамп пообещал постепенно довести размер торговых пошлин до 25%, если Мексика не предпримет эффективных мер по ограничению миграции.
Война несогласных: Вашингтон и Мехико не договорились по мигрантам и пошлинам
© Фото: David Peinado, globallookpress

Встреча представителей США и Мексики по вопросам торговых пошлин и мигрантов завершилась ничем.

Сторонам не удалось достигнуть соглашения и выработать дальнейшие шаги по урегулированию проблемы.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил мексиканским властям введением пятипроцентных пошлин с 10 июня на все поставляемые в Штаты товары.

Объясняя свое решение, глава Белого дома пошел еще дальше и пообещал увеличивать размер пошли на 5% каждый месяц, пока они не достигнут 25%, если Мексика не предпримет эффективных мер.

Сотрудники пограничной службы США встретили в мае более 144 тысяч иммигрантов без документов на юго-западной границе, что является рекордом за последние 13 лет.

Более 132 тысяч из них были остановлены при незаконном пересечении границы, сообщает NBC News.

Ультиматум Трампа возымел действие на президента Мексики.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности страны принять предложения Вашингтона, но с оговоркой, что Мехико не допустит ущерба для своего суверенитета.

Кроме того, политик выразил уверенность, что сторонам удастся прийти к заключению договора.

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