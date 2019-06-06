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«Нормандия» в небе СССР: в Минобороны рассказали о совместных подвигах французских и советских летчиков

Егор Левин
19:45 06.06.2019
Имя «Нормандия» присвоено в честь французской провинции, более других пострадавшей от нацистских войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости

В день годовщины высадки союзников в Нормандии в архиве Министерства обороны России рассказали о подробностях сотрудничества Советского Союза и Франции на ниве битвы с фашизмом. В частности о том, как французский авиационный полк стал частью советских войск.

Заместитель начальника научно-исследовательского отдела архива Виктория Каяева поведала необычную историю появления авиаполка «Нормандия». Полное ее наименование звучит как Первый отдельный истребительный авиационный полк сражающейся Франции «Нормандия». Сокращенное название появилось после заключения соглашения между Советским Союзом и Францией, когда летчики передислоцировались на советские земли.

«В формуляре записано, что летчики станут эскадрильей, чтобы помогать войскам Советского Союза в борьбе с фашизмом», - цитирует архивные записи Каяева.

Имя «Нормандия» присвоено в честь французской провинции, более других пострадавшей от нацистских войск.

«Это не была просто декларация о намерениях, это была полнокровная боевая единица. Летчики вылетали на операции, участвовали в заданиях, несли потери. Они расценивались так же, как и советские летчики, как и наши полки», - поведала замначальника архивного отдела.

По словам Виктории, деятельность французских летчиков не оставалась без внимания.

«Командир полка, подполковник Пьер Пуйяд, награжден двумя орденами Красного Знамени в 1944 году. Другие военнослужащие полка также награждались советскими государственными наградами», - рассказала женщина.

В четверг, 6 июня, во Франции отмечается 75-я годовщина высадки союзников в Нормандии: в 1944 году многотысячная англо-американская группировка пересекла Ла-Манш и десантировалась на севере Франции. Таким образом, был открыт Второй фронт. Там, где тогда развернулись сражения, сегодня проходят памятные мероприятия с участием руководителей государств-союзников.

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