Жуткая находка: под Самарой на берегу реки обнаружили множество человеческих останков

Жители села Подвалье Шигонского района Самарской области сделали жуткую находку. На берегу реки селяне обнаружили черепа, позвонки и другие человеческие останки.

Как написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» блогер Юрий Прокофьев, раньше на этом месте находилось кладбище, закрытое еще в 19 веке. Позже некрополь был затоплен из-за строительства ГЭС.

«Сейчас, когда вода ушла, кладбище оказалось на поверхности. Вторая причина, родники, которые размывают берег», - рассказывает блогер.

Пугают местных жителей не только человеческие останки. Люди опасаются того, что на поверхность могли выбраться и многие старые болезни, погребенные когда-то вместе с покойниками.

Местные экологи, в свою очередь, уверяют, что по этому поводу можно не волноваться. По их данным, «сотни лет сохраняются только споры сибирской язвы, и то в земле, а не в воде».