Националисты забросали файерами дом Порошенко

Радикалы устроили акцию возле дома Петра Порошенко, в ходе которой прозвучали требования ареста экс-президента Украины. Во время митинга активисты забросали жилище бывшего главы государства файерами.

Как пишет «112 Украина», всего в акции возле усадьбы Порошенко в поселке Козин под Киевом участвуют около ста человек. Собравшиеся жгут файеры и шины. Они также установили у ворот дома колонки, из которых доносятся украинские патриотические песни.

Националисты требуют привлечения к ответственности Петра Порошенко и его соратников в связи со скандалом, связанным с коррупцией в «Укроборонпром».

«Порошенко - за решетку!», - скандирует толпа.

Активисты угрожают сделать протест бессрочным, если расследование причастности бывшего президента Украины к хищениям не будет проведено в ближайшем будущем.