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В Роскомнадзоре рассказали о будущем популярных мессенджеров и соцсетей в России

Егор Левин
18:50 06.06.2019
По словам руководителя ведомства, продолжается работа над результативностью проводимых в отношении приложений мероприятий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Maciej Luczniewski, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Звезде» на полях ПМЭФ-2019 рассказал о работе, которая ведется в отношении блокировки мессенджеров и социальных сетей.

Государственный деятель разъяснил ситуацию с блокировкой Facebook и Twitter. По его словам, руководство социальных сетей в настоящий момент все еще не выполнило свои обязательства по локализации базы данных пользователей на территории России, хотя обещали это сделать.

«В конце 2018 года было начато административное производство. В апреле этого года решением суда им (социальным сетям – прим. ред.) было дано 9 месяцев на исполнение требований законодательства. При неисполнении судебного решения до января 2020 года им грозит блокировка», - рассказал Жаров.

Однако, по его словам, помимо этого обсуждается и законопроект, предполагающий дополнительно введение штрафа за неисполнение Facebook и Twitter судебного решения.

«Проект находится в высокой стадии готовности. Как мера экономического воздействия, предшествующая блокировке, это очень хороший механизм», - заявил глава Роскомнадзора.

Коснувшись вопроса неполной блокировки на территории России мессенджера Telegram, Жаров пояснил, что механизм работы блокировочной системы несовершенен, но над этим ведется работа.

«Система блокировки действует только на одном ip-протоколе. Поэтому система абсолютно эффективна при блокировке сайтов, так как они работают только по ip-протоколу. Приложения и мессенджеры – более сложная структура», - рассказал он.

В заключение, Жаров выразил мнение на тему того, как бороться с криминальным DarkNet. По словам политика, на территории страны должны быть национальные принципы шифрования, которые, собственно, и решат все вопросы.

Ранее в Минкомсвязи назвали три главных причины для автономности Рунета. Об этом в ведомстве подготовили соответствующий законопроект, в котором названы угрозы целостности, устойчивости и безопасности сетей.

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