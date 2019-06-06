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«Много смеялся и был счастлив»: вдова Доренко рассказала о последнем дне журналиста

Роман Захаров
18:18 06.06.2019
По словам Юлии Доренко, в тот трагический день она просила своего мужа никуда не уходить и остаться с ней дома.
«Много смеялся и был счастлив»: вдова Доренко рассказала о последнем дне журналиста
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Вдова Сергея Доренко Юлия рассказала о том, как журналист провел свой последний день перед трагической гибелью. В социальных сетях женщина написала подписчикам, что ей хочется поделиться с ними этими воспоминаниями.

«Девятое мая. Мы следили за парадом Победы. Небо было серое, дороги перекрыты. Я предложила никуда не ходить и смотреть кино. Вскоре выглянуло солнце, погода налаживалась, движение на Большом Каменном открыли. Сергей решил: "Поеду к Броне (независимый китаевед, общественный деятель и переводчик Бронислав Виногродский - прим. ред.)!". Он часто ездил к нему в Ярославскую область», - сообщила Юлия Доренко.

Затем, по словам вдовы, Доренко позвонил ей, когда находился в гостях у Виногродского. Он рассказал ей «про костромских мужичков, которые помогли ему с бензином в дороге, весело изображал их интонации, говорил, какие они славные». В беседе журналист «описывал все, что видит вокруг - лес, смешную девочку Брониславу, ее озорные глаза». При этом он «много смеялся и был счастлив».

«Позже на Москву обрушился ливень. Я нервничала, написала, чтобы был осторожнее, отправила видео грозы. У поворота на Бужаниново, где остановился Сергей, светило солнце. Пообещал, что поедет "потихонечку". Я не сомневалась в этом, он всегда ездил очень аккуратно. И все равно беспокоилась», - вспоминает женщина.

После этого Сергей Доренко не выходил на связь в течение полутора часов. Юлии позвонила мать журналиста, которая также переживала из-за этого.

«Я ее утешала, все время повторяла: он осторожный», - написала в соцсети вдова.

О том, что журналист не выходит на связь, Юлия сообщила сотрудникам «Говорит Москва», где Доренко работал главным редактором, и попросила их узнать, не было ли сообщений о ДТП с мотоциклистом.

«Через десять минут мне позвонили», - заключила Юлия Доренко.

Сергей Доренко ушел из жизни в День Победы, 9 Мая, в Москве. Причиной его смерти стал разрыв аорты, который произошел в тот момент, когда журналист находился за рулем своего мотоцикла. Доренко было 59 лет.

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