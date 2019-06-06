Ученые опасаются начала извержения вулкана Большая Удина на Камчатке

За активностью вулкана Большая Удина на Камчатке необходимо следить из-за угрозы мощного извержения. К такому выводу пришли ученые, изучив данные сейсмологических станций, установленных на вулкане.

Как пишет «Наука в Сибири», ссылаясь на результаты исследования, вулкан Большая Удина, входящий в Ключевскую группу вулканов (в нее также входят вулканы Ключевской, Безымянный, Камень), до недавнего времени считали потухшим. Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», работающий с 1961 года, регистрировал в данном районе только единичную слабую активность.

Специалисты уверяют, что начиная с осени 2017 года толчки стали происходить все чаще и их сила регулярно растет. С мая по июль 2018 года в районе вулкана было зарегистрировано 559 землетрясений. В феврале текущего года было отмечено землетрясение с магнитудой 4,3. Оно стало наиболее крупным в этой части Ключевской группы за все время наблюдений.

Заведующий лабораторией сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков считает, что если начнется извержение вулкана, то, вероятнее всего, это будет извержение взрывного типа. Именно так было с вулканом Безымянный: его не считали отдельным активным вулканом, пока в 1956 году не произошел сильнейший направленный взрыв.

По словам специалистов камчатского филиала Геофизической службы РАН, они продолжают вести пристальное наблюдение за вулканом Большая Удина. Ученые собираются использовать разные подходы к изучению исполина, которые помогут детально исследовать процесс предполагаемого пробуждения Удины.