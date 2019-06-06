Охота на борщевик: в Московской области начали использовать дроны для борьбы с ядовитым сорняком

В войну с опасным борщевиком вступили роботы. Растение находят с помощью дронов, а затем также с воздуха обрабатывают пестицидами. Так в борьбе с давно известным вредителем помогают современные технологии.

Все реже на территории России можно найти человека, который хоть раз не обжегся о борщевик. Особенно опасным становится цветущее на жаре растение, потому что оно выделяет едкий сок.

Ядовитые стебли - эксперимент советских ученых, которые хотели вырастить корм для скота, добавив в древовидную траву примеси и штаммы. Но получился опасный сорняк, с каждым годом захватывающий все большие территории.

Пионер высокотехнологичной борьбы с ним - компания Ctrl2Go, которая находит современные решения для разнообразных проблем.

«Дрон, который снимает картинку, анализирует ее на предмет того, где взойдет борщевик. Следом летит дрон с гербицидом, специально направленным именно на этот тип растений. И опрыскивает именно те зоны, где он должен взойти», - рассказал генеральный директор предприятия Алексей Белинский.

Однако не везде возможно использовать для борьбы дроны. В глубинке на борщевик идут с косой, уксусом и лопатами - народных методов достаточно, но сорняк каждый раз появляется вновь.

Бить по ядовитым стеблям планируют не только пестицидами, но и законами. Московская областная дума решила наказывать рублем дачников, которые не истребляют борщевик на своих участках: за это им грозит штраф до полумиллиона рублей.

Ранее в Нижегородской области также начали борьбу со смертельно опасным растением - там предстоит очистить более 400 гектаров земли. В Нижнем Новгороде сорняк добрался даже до стен кремля.