На ПМЭФ рассказали о будущем представительских седанов Aurus

Председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов оценил представленный на Петербургском международном экономическом форуме представительский автомобиль Aurus, производящийся в НАМИ.

Шувалов назвал его красивым и заявил, что ему машина очень нравится. На форуме был показан автомобиль, ранее представленный на автомобильной выставке в Женеве. Машина золотого цвета вызвала большой ажиотаж и собрала множество интересующихся.

В общении с создателями Aurus Шувалов задал им несколько вопросов о надежности автомобиля и поинтересовался его будущим. В результате он узнал, что машина отличается высоким качеством механизмов и сборки. Производство и обслуживание на первых этапах реализации планируется осуществлять силами НАМИ в количестве 150 автомобилей в год.

«Спрос будет гораздо больше», - резюмировал Шувалов.

Автомобиль представили на стенде «Russia Extends», организованном Российским экспортным центром, ВЭБ.РФ, корпорациями «МСП», «Дом.РФ», фондами «Моногорода.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фондом развития Дальнего Востока совместно с Росконгрессом.

Ранее Aurus Senat был признан лучшим в номинации «Прорыв» на прошедшей в Москве премии «Автомобиль года». Победители в различных категориях выбирались путем всероссийского голосования, в котором приняли участие более 110 тысяч человек.