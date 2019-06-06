Группа «На-На» приехала в Склиф поздравить Алибасова с днем рождения

Группа «На-На» приехала в НИИ имени Склифосовского, где сейчас находится Бари Алибасов, для того чтобы поздравить продюсера с днем рождения. Участники коллектива поднялись на крыльцо медицинского учреждения и, глядя в объективы многочисленных камер журналистов, обратились к Алибасову с торжественной речью.

«Дорогой Бари Каримович! От всего нанайского народа поздравляем тебя с днем рождения! Живи долго и счастливо! Будь здоров! Мы тебя любим и ждем! С днем рождения! Ура!» - сказал от лица действующих и бывших участников группы солист Владимир Политов.

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позже стало известно, что 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода IV степени, желудка II степени и дыхательных путей.