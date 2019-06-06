Президент Молдавии анонсировал проведение российско-молдавского экономического совета

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о преимуществах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с точки зрения общей работы государств над глобальным экономическим порядком.

Политик отметил, что с самого первого форума старался никогда не пропускать данное мероприятие и не присутствовал на нем только два раза.

«А так каждый год. И в качестве министра, и в качестве замминистра экономики, первого вице-премьера я всегда в этом форуме участвовал», - сказал Додон.

Глава Молдавии подчеркнул, что ПМЭФ является отличной площадкой для взаимодействия с коллегами и высказывания своей позиции по множеству вопросов. В том числе по вопросу экономических возможностей стран.

«Не все инвесторы знают о том потенциале, который у нас (Молдавии - прим. ред.) есть с учетом взвешенной внешне-экономической политики», - заявил президент.

После этого он рассказал о совете РФ и Молдавии, в ходе которого он совместно с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком обсудит вопросы экономики и инвестиций на 2019 год. Додон подчеркнул, что в связи с этим возможно проведение тематического форума в сентябре.

«Мы в прошлом году провели первый такой форум, думаю, будет второй», - подытожил молдавский лидер.

Ранее главы России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон договорились о транзите молдавских товаров в РФ через территорию Украины. Наравне со снятием со стороны РФ пошлин на данные товары такое решение сможет быстро увеличить торговый оборот.