Опубликованы кадры «тарана» толпы людей лошадью на Сабантуе
Находившиеся на празднике врачи оказали первую помощь травмированным, серьезно никто не пострадал.
© Видео: Anastasia Golicheva, Youtube © Фото: Anastasia Golicheva, Youtube
В Башкирии лошадь влетела прямо в толпу людей на празднике Сабантуй. Собравшиеся наблюдали за скачками, в то время как вышедшее из-под контроля животное, прыгнув, оказалось среди них.
На кадрах видно, как лошадь буквально сносит несколько человек; после приземления она продолжает скакать дальше. Зрители и еще один спешившийся наездник сразу же подходят к пострадавшим. Несколько мужчин бросаются вслед за сбежавшим животным. Видео опубликовано на YouTube.
Находившиеся на празднике врачи незамедлительно оказали первую помощь травмированным. Серьезно никто не пострадал.