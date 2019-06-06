Опубликованы кадры «тарана» толпы людей лошадью на Сабантуе

В Башкирии лошадь влетела прямо в толпу людей на празднике Сабантуй. Собравшиеся наблюдали за скачками, в то время как вышедшее из-под контроля животное, прыгнув, оказалось среди них.

На кадрах видно, как лошадь буквально сносит несколько человек; после приземления она продолжает скакать дальше. Зрители и еще один спешившийся наездник сразу же подходят к пострадавшим. Несколько мужчин бросаются вслед за сбежавшим животным. Видео опубликовано на YouTube.

Находившиеся на празднике врачи незамедлительно оказали первую помощь травмированным. Серьезно никто не пострадал.