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На ПМЭФ рассказали об увеличении материнского капитала к 2020 году

Кристина Волкова
16:05 06.06.2019
Средства на индексацию материнского капитала будут предусмотрены при подготовке бюджета на следующий год.
На ПМЭФ рассказали об увеличении материнского капитала к 2020 году
© Фото: Jacek SopotnickiimageBROKER.com, Globallookress

Материнский капитал будет увеличен с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4% - материнский капитал будет увеличен. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», - заявил Топилин.

Министр добавил, что средства на индексацию материнского капитала будут предусмотрены при подготовке бюджета на будущий год. На сегодняшний день размер выплаты составляет 453 тысяч рублей.

Ранее Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2024 года. В свою очередь Топилин заявил, что данного предложения не видел.

Программа материнского капитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Напомним, сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию ребенка-инвалида или пенсию матери.

При рождении первенца российской семье платят ежемесячное пособие 10,5 тысячи рублей семьям с небольшим доходом. Также семьи могут рассчитывать на единовременную помощью в 16,3 тысячи рублей при рождении первого ребенка.

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