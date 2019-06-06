Папа римский утвердил изменение текста молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск одобрил третье издание богослужебной книги «Римский миссал». Об этом пишет Avvenir, ссылаясь на заявление кардинала Гуалтьерро Бассетти.

Согласно материалу в новой редакции был изменен итальянский текст молитвы «Отче наш». Так, слова «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

Новый текст молитвы вступит в силу в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что епископы и эксперты вели работу над изменениями в молитве более 16 лет.

Напомним, что о необходимости изменить текст «Отче наш» Франциск заявлял еще в 2017 году. Священнослужитель убежден, что фраза «не введи нас во искушение» является некорректной, так как Бог не приводит людей к греху.

На решение Франциска уже отреагировали в РПЦ, где заявили, что не станут следовать примеру папы римского и менять текст молитвы.

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание - так и оставим», - сказал член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

При этом он подчеркнул, что в современной версии молитвы «Отче наш», используемой в РПЦ, никаких богословских неточностей нет.