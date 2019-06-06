Более 30 машин столкнулись на трассе под Владивостоком из-за тумана: видео

Причиной массового ДТП на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где, по сообщениям свидетелей, столкнулось более 30 машин, стал густой туман, который накрыл Владивосток.

«Из-за тумана на трассе Де-Фриз - Седанка - Патрокл во Владивостоке произошло восемь автоаварий», - заявила глава отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Приморскому краю Ирина Сырова.

Как, в свою очередь, сообщили в ГИБДД по столице Дальнего Востока, в связи с большим количеством ДТП движение по трассе было перекрыто. На место ЧП выехали полицейские. Когда будет открыта трасса, пока не известно.

В ведомстве добавили, что пострадавших в результате аварий нет, однако многие транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее в Сети было опубликовано видео ДТП с участием семи автомобилей на 37-м километре Ярославского шоссе в Пушкинском районе.