Путин прокомментировал отсутствие России на праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии

Президент России Владимир Путин прокомментировал тот факт, что его не пригласили на торжества по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии. По его словам, «это не имеет значения».

Путин отметил, что главным по сей день остается историческая правда о трагических событиях Второй мировой войны. К тому, что он лично не посетит мероприятие, президент отнесся спокойно.

«Мы тоже не всех приглашаем, не на каждое мероприятие. Почему меня обязательно должны приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли?» - добавил Путин с улыбкой.

После этого глава государства подчеркнул, что у него хватает дел и без праздничных мероприятий.

В четверг, 6 июня, в мире отмечается годовщина высадки союзников в Нормандии. В этот день в 1944 году началась операция «Оверлорд» - крупнейшая десантная операция в истории, в которой приняло участие свыше трех миллионов солдат и офицеров из США, Британии, Канады и других стран. Делегация из России не будет присутствовать на торжествах, посвященных этому, в Париже.