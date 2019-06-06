На ПМЭФ рассказали о том, как повысить доверие предпринимателей к судебной системе

На Петербургском международном форуме был поднят вопрос о доверии предпринимателей судебной системе. Не все бизнесмены считают ведение дел в нашей стране безопасным, потому что не верят судебной системе, правоохранительным органам. А потому, даже имея огромные прибыли, не торопятся вкладывать деньги в развитие производства. Одним из главных вопросов является повышение уровня доверия к судебной системе и правоохранительным органам. Первый заместитель председателя Госдумы России Александр Жуков призвал предлагать конкретные меры для решения этого вопроса.



«Мы не в первый раз слышим об этой проблеме. Ее поднимают из года в год. На разных мероприятиях, форумах. И что делать? А вот это хороший вопрос, я тоже хотел бы задать его участникам дискуссии, потому что нужно предлагать конкретные меры», - заявил он.

Петербургский международный экономический форум проводится в период с 6 по 8 июня. Откроется он ровно в 13:00. Однако первое мероприятие пройдет несколько раньше: в зоне, где работает пресса, состоится церемония подписания первого соглашения между правительствами, фондами, банками и министерствами.

Президент РФ Владимир Путин проведет на форуме два полных рабочих дня, уже сегодня, 6 июня, ближе к вечеру у него пройдет встреча с иностранными инвесторами. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии.