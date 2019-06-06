В Минобороны РФ заявили, что пристально следят за экономическими тенденциями

Минобороны РФ внимательно следит за экономическими тенденциями и направлениями, сообщила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

«Мы должны быть тоже в курсе всех последних событий. Потому, что все-таки Министерство обороны - это самый большой распорядитель бюджетных средств. Мы составляем более 20% федерального бюджета. Поэтому экономическое развитие, социально-экономическое развитие нашей страны, основные экономические тенденции для нас очень актуальны. Мы должны быть в курсе событий. И поэтому те направления, те мероприятия, те перспективы, которые здесь обсуждаются, ну мы должны тоже владеть этой информацией», - сказала Шевцова.

Она подчеркнула, что на экономическом форуме больше обсуждаются прикладные задачи.

«Да, подписываются конкретные соглашения, ставятся конкретные задачи. Обсуждается много проектов, которые имеют именно прикладной характер. Для нашего ведомства это тоже очень важно - понимать, какие тенденции, как развивается в целом экономическая политика», - подчеркнула Шевцова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся сегодня, 6 июня, ровно в 13:00. Гостями форума в этом году стали инвесторы, которые управляют пятой частью мировых активов, - это 15 триллионов долларов. Они намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможности своего участия в том числе в реализации национальных проектов.