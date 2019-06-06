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В Британии заговорили об отказе от американских технологий из-за санкций против Huawei

Кристина Волкова
15:07 06.06.2019
По мнению предпринимателя, ни одна компания не избежит последствий.
В Британии заговорили об отказе от американских технологий из-за санкций против Huawei
© Фото: Andre M. Chang ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Основатель британской компании ARM Герман Хаузер заявил, что американские компании могут иметь серьезные последствия из-за политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Многие IT-компании из различных стран мира начали задумываться о прекращении использования американских технологий в своих собственных разработках и продукции, считает Хаузер. Кроме того, сложившаяся ситуация может повлиять в целом на развитие крупнейших технологических компаний и IT-индустрии в целом.

Так, компания ARM, которая использует технологии американского происхождения, была вынуждена подчиниться воле Трампа и отказаться от взаимодействия с Huawei. Напомним, в мае 2019 года под давлением администрации президента США ARM отозвала у Huawei лицензию на использование своей продукции. Помимо всего прочего, под удар попали китайские компании - компания по производству дронов DJI и компания Hikvision, осуществляющая выпуск камер видеонаблюдения.

По мнению Хаузера, многие компании будут стремиться обезопасить себя от давления со стороны американского правительства и перестанут пользоваться не только технологиями, но и продукцией компаний из других стран, которые так или иначе взаимодействуют с США. Предприниматель отметил также, что отказ от использования технологий США уже имеет место во многих компаниях, передает агентство C-News.

Напомним, еще в 2018 году Дональд Трамп заподозрил Huawei в слежке в пользу официального Китая. На призыв отказаться от оборудования компании откликнулись некоторые союзнические страны, однако Британия, напротив, разрешила использование устройств Huawei в строительстве сетей пятого поколения (5G). Доказать слежку со стороны китайской компании до сих пор никто не смог, несмотря на многочисленные проверки.

Тем не менее Huawei пришлось столкнуться с рядом проблем, таких как разрыв сотрудничества с Google и Microsoft, выход из Wi-Fi Alliance и JEDEC, а также исключение из SD  Association. Возникшая вокруг компании неопределенность отразилась и на продаже смартфонов и других устройств.

Помимо этого, теперь компания не сможет выпустить новый процессор, способный конкурировать с самым мощным мобильным чипом Qualcomm Snapdragon 855.

Другими словами, действия американского правительства привели к тому, что один из крупнейших производителей смартфонов рискует в лучшем случае вылететь из пятерки лучших устройств, в худшем - потерять значительную часть прибыли и разориться. Но главное, в подобной ситуации, по мнению Хаузера, может оказаться любая компания, использующая американскую интеллектуальную собственность.

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