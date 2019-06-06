Победителей Кадетских игр наградили в парке «Патриот»

С командами из регионов России соревновались сверстники из Белоруссии и Армении. Двести пятьдесят человек - воспитанников довузовских организаций - в течение трех дней демонстрировали физическую и интеллектуальную подготовку.

Победителей и призеров поздравил статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

«Вы показали волю, стремление к победе, настоящий бойцовский характер. Вы сумели продемонстрировать широкий кругозор, глубокий интеллект, и все это позволяет сегодня сказать, что мы гордимся вами», - сказал Панков.

В абсолютном зачете первое место заняли представители Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Вторая строчка итогового протокола у белорусской команды Минского суворовского военного училища, почетная бронза у воспитанников Военно-спортивного лицея из Армении.

При подведении итогов судьи оценивали не только спортивную подготовку, но и креативность, смекалку и военно-прикладные навыки.