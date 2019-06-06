Путин опроверг информацию о создании российских военных баз в Венесуэле

Россия считает недопустимым военное вмешательство в дела Венесуэлы. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Путин также прокомментировал информацию о работе российских специалистов в Венесуэле. Президент предположил, что речь идет о тех лицах, которые выполняют задачи по обслуживанию поставленного по контрактам вооружения.

«Мы в Венесуэлу официально продавали оружие, последнее время уже давно не продаем. По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают», - заявил он.

Опроверг глава государства и слухи о якобы создании российских военных баз в Венесуэле. Путин подчеркнул, что РФ не перебрасывает войска в латиноамериканскую страну и никаких опорных военных баз там не создает.

Также президент озвучил сумму кредитных обязательств Венесуэлы перед Россией. Она составляет 3,5 миллиарда долларов, задолженности по погашению средств нет.

Коснулся российский лидер и вопроса введения американских санкций против Венесуэлы. По мнению Путина, от мер США страдают как простые граждане, так и мировая экономика.

В целом президент России резко высказался о действиях Вашингтона в отношении Каракаса. Путина возмутило, что США считают Венесуэлу своим «задним двором».

Сегодня глава государства открыл Петербургский международный экономический форум. В Северную столицу съехались представители почти двух тысяч компаний из 75 государств, а также ряд иностранных лидеров.