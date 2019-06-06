Путин назвал создание ядерного оружия одной из причин глобального покоя человечества

Человечество находится в относительном глобальном покое после создания ядерного оружия. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ-2019.

Глава государства подчеркнул, что в истории человечества было большое количество конфликтов, однако за ними всегда наступал мир. И все же до них «лучше бы не доводить», отметил Путин.

«Вот после изобретения и создания ядерного оружия человечество находится в состоянии относительного покоя. Относительного, конечно, за исключением региональных конфликтов», - добавил президент РФ.

Вместе с тем он отметил, что состояние относительного глобального покоя длится уже почти 75 лет.

Что же касается выхода США из договоренностей по ПРО, то это, по словам президента РФ, является фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности.

«Это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности, и очень серьезный шаг», - добавил Путин.

Также он отметил, что США практически в одностороннем порядке приняли решение прекратить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). И в этом случае пытаются «свалить» ответственность на Россию.

Ранее РФ и Китай выступили за разрешение разногласий между Москвой и Вашингтоном по ДРСМД и за восстановление жизнеспособности договора. Это следует из совместного заявления российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В частности, в документе говорилось о том, что ядерным державам необходимо отказаться от менталитета холодной войны, прекратить развитие ПРО, а также уменьшить роль ядерного оружия.

Сегодня, 6 июня, состоялось официальное открытие Петербургского международного экономического форума. Мероприятие будет длиться до 8 июня.

Президент РФ Владимир Путин проведет на форуме два полных рабочих дня, уже сегодня, 6 июня, ближе к вечеру у него пройдет встреча с иностранными инвесторами. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии. Также ожидается пресс-конференция для представителей иностранных информационных агентств.