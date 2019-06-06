Минаев поздравил Алибасова с днем рождения

Певец и музыкант Сергей Минаев поздравил с 72-м днем рождения Бари Алибасова, который на данный момент находится в реанимации НИИ Склифосовского в тяжелом, но стабильном состоянии.

«Дорогой Бари Каримович, милый мой дружище, коллега! Сегодня такой замечательный день. Ты лучший из моих знакомых продюсеров, самый талантливый и самый светлый человек. Ты родился в один день еще с одним моим любимым человеком, Александром Сергеевичем Пушкиным. Это неспроста! Это говорит о том, что ты очень талантливый, счастливый и целеустремленный. Человек, который умеет добиваться в жизни очень многого», - заявил Минаев.

Он также пожелал известному продюсеру «громадного здоровья и быстрого выздоровления».

Свой день рождения в этом году Алибасов встречает на больничной койке. Поздним вечером 4 июня он попал в реанимацию, после того как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи диагностировали артисту ожог пищевода IV степени, ожог желудка II степени и ожог дыхательных путей.