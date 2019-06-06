Путин не исключил возможности отказа РФ от продления СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться продлевать договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в том случае, если от этого откажутся США. Об этом Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Если никому не хочется продлевать договор СНВ-III, ну не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, но с нами никто не ведет никаких переговоров. Никакого формального оформления переговоров нет, а в 2021 году все закончится», - сказал Путин.

Путин назвал выход США из договоренностей по ПРО фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности. Однако он подчеркнул, что его последний разговор с американским президентом Дональдом Трампом вселяет оптимизм в сфере дальнейшей ситуации в области безопасности.

При этом президент подчеркнул, что Россия сможет обеспечить свою безопасность.

«Наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. Мы сделали значительный шаг вперед. Мы обогнали наших конкурентов по созданию систем гипероружия», - подчеркнул он.

СНВ-III - договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.