В США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны
Оружейная система снабжена специальной защитой, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.
© Фото: U.S. Navy
В США испытали новейшую электромагнитную пушку, скорость снаряда которой превышает 2000 метров в секунду.
В ходе испытаний выяснилось, что на заряд электромагнитного орудие уходит около двух минут, а на выстрел менее одной секунды.
Пушка создается с прицелом на создание оружия большой дальности, сообщает портал Space.com.
Дальнейшие испытания будут проводится с борта надводных кораблей.
Военнослужащие ВМФ США отработают стрельбу по морским и воздушным целям.
В перспективе, отмечает интернет-портал, возможности пушки могут быть использованы при освоении Луны.
В частности, создаваемая при выстреле энергия позволит отправлять с поверхности земного спутника полезную нагрузку.