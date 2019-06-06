В Совфеде оценили заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.

По словам политика, отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны.

«Пока рано говорить о том, что выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко политическая линия уходит с Украины, для этого нужно время. Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи», - сказал Цеков.

Сенатор добавил, что раньше Москва всячески помогала Киеву, не требуя ничего взамен.

«Именно киевские власти испортили отношения, как верно заметил Червоненко. Эта тупиковая ситуация является причиной того, что Украина из самой успешной республики Советского Союза стала самым отсталым государством после распада СССР. Проводя свою русофобскую политику, они и пришли к нынешнему состоянию. На неправде процветающее государство не построить», - отметил Цеков в беседе с RT.

Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев неоднократно обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности. В частности, он привел в пример провокацию Киева в Черном море в прошлому году, в результате которой были задержаны украинские моряки.