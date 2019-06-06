Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совфеде оценили заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Кристина Волкова
13:25 06.06.2019
Сенатор РФ от Крыма добавил также, что именно киевские власти испортили двусторонние отношения.
В Совфеде оценили заявление экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
© Фото: duma.gov.ru

Член комитета Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.

По словам политика, отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны.

«Пока рано говорить о том, что выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко политическая линия уходит с Украины, для этого нужно время. Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи», - сказал Цеков.

Сенатор добавил, что раньше Москва всячески помогала Киеву, не требуя ничего взамен.

«Именно киевские власти испортили отношения, как верно заметил Червоненко. Эта тупиковая ситуация является причиной того, что Украина из самой успешной республики Советского Союза стала самым отсталым государством после распада СССР. Проводя свою русофобскую политику, они и пришли к нынешнему состоянию. На неправде процветающее государство не построить», - отметил Цеков в беседе с RT.

Ранее экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев неоднократно обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности. В частности, он привел в пример провокацию Киева в Черном море в прошлому году, в результате которой были задержаны украинские моряки. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.06.2019, 07:00
Самый массовый десант в истории: в мире отмечают 75-летие высадки в Нормандии
Дата06.06.2019, 09:17
«Крокодил» в облаке: вертолетчики ВВО использовали тучи для скрытного перемещения
Дата05.06.2019, 12:45
Усика лишили чемпионского титула
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата06.06.2019, 12:18
В ОАК назвали сроки поставок 76 истребителей Су-57 для Минобороны РФ
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:05 В стране и мире
Рада отклонила отставку министра обороны и главы МИД Украины
13:45 В стране и мире
Видео
Алибасов составил новое завещание в реанимации
12:38 В стране и мире
Видео
Появились первые кадры задержания министра лесного хозяйства Иркутской области
12:21 В стране и мире
Видео
На Митинском кладбище простились с погибшим в Подмосковье спецназовцем
11:50 В стране и мире
Видео
«Трусливые и беспощадные»: донбасский снайпер рассказал о поведении иностранных наемников
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Раскрыто содержание завещания Алибасова
ФБР рассекретило документы по исследованию йети
В США испытали пушку для стрельбы с поверхности Луны
Видео
Украинские футболисты избили судью во время матча: видео
Видео
«Причисляю себя к роду Пушкиных»: ликвидатор чернобыльской аварии рассказал о своих корнях
Видео
«Лотос» ведет огонь: кадры испытаний новейшего САО для ВДВ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.