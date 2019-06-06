Алибасов составил новое завещание в реанимации

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов сегодня, 6 июня, составил и подписал новое завещание. По словам PR-директора композитора и группы «На-На» Вадима Горжанкина, к Алибасову в отделение реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского прибыл нотариус. Там артист проходит лечение после отравления.

В частности, как уточнил Горжанкин, это завещание Алибасова уже не первое: он просто внес изменения в прежние распоряжения. В частности, элитную недвижимость в Мерзляковском переулке артист оставляет своему сыну, Бари Алибасову-младшему. Ему достанется девятикомнатная квартира общей площадью 220 квадратных метров с дорогим дизайнерским ремонтом, а также еще две квартиры в том же доме, но уже меньше - по 100 квадратных метров каждая.

Кроме того, правообладателями продюсируемой Алибасовым группы «На-На» станут ее участники, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Артист оставляет им авторские права на творческое наследие группы, а также на использование произведений, название группы, зарегистрированное в качестве торговой марки, и все смежные права.

Своей супруге, Лидии Федосеевой-Шукшиной, композитор оставил земельный участок в Подмосковье стоимостью почти 500 тысяч долларов. Он находится на Рублевском направлении. Вместе с тем ей достанутся принадлежащие Алибасову акции, векселя, соинвестирование в проектах и прочие ценные бумаги. Их сумма достигает двух миллионов долларов.

А вот канадский сфинкс по кличке Чуча достанется помощнику Алибасова, Сергею Моцарю.

Сейчас музыкальный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову.

У известного продюсера были диагностированы ожог пищевода IV степени и ожог желудка II степени.