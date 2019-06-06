Россияне назвали самые читаемые произведения Пушкина

Для жителей РФ самым известным произведением Александра Пушкина является «Сказка о царе Салтане», которую 85% россиян прочитали еще в школе. Эти данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который проводил исследование о том, каких отечественных писателей читают граждане России после окончания школы.

По данным ВЦИОМ, на втором месте по популярности у читателей «Евгений Онегин». Этот роман читали в школе 88% российских жителей. Высокая популярность у поэмы «Руслан и Людмила», которую читали 84% выпускников школ. Далее идут роман «Капитанская дочка» и повесть «Пиковая дама».

По опубликованным результатам исследования видно, что после окончания школы россияне чаще всего перечитывают Александра Пушкина (28%) и Льва Толстого (27%). Уже во взрослом возрасте люди изучают Федора Достоевского (18%), Михаила Лермонтова (13%), Антона Чехова (11%) и Николая Гоголя (9%).

Сегодня, 6 июня, во всем мире отмечают день рождения русского поэта. В честь 220-й годовщины праздничные мероприятия проходят не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня в Дамаске во дворе одной из школ установили бронзовый бюст Пушкина, который привезли специально к этому дню.