Рада отклонила отставку министра обороны и главы МИД Украины

Верховная рада отклонила отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Парламентарии не набрали необходимые 226 голосов. За отставку Климкина проголосовали 147 депутатов, уход Полторака поддержали всего 67 парламентариев.

Глава МИД подал заявление об уходе по собственному желанию еще 17 мая. Климкин заявлял, что хочет баллотироваться в парламент со своей командой. И в конце весны просил депутатов принять его отставку.

Полторак написал заявление об уходе 20 мая, опубликовав фотографию документа в соцсетях. В этот день вступил в должность главы государства Владимир Зеленский. Тогда пезидент Украины заявил о своем намерении распустить Раду, а также призвал депутатов уволить министра обороны Украины Степана Полторака, генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака.