В Раде сделали возможным импичмент президента

Верховная рада Украины одобрила закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК). Документ включает в себя порядок действий по расследованию деятельности президента, если ему будет объявлен импичмент.

Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть действующий президент Украины Владимир Зеленский. В случае подписания закон вступит в силу на следующий день после его официальной публикации.

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует процесс отстранения президента от власти, закрепленный статьей 111 Конституции Украины, однако ранее законодательной базы для импичмента не существовало. Что касается деятельности ВСК, единственная правовая норма, которая определяет в общих чертах компетенцию таких комиссий, - статья 89 Конституции Украины. Однако границы и объемы полномочий указанной комиссии ни Конституцией, ни регламентом Рады не определены.

Согласно новому закону специальная временная следственная комиссия Рады - коллегиальный орган, в который войдут депутаты, спецпрокурор и специальные следователи. Задача комиссии - проведение расследования обстоятельств совершения главой государства госизмены или другого преступления, а также проверка наличия, полноты и обоснованности соответствующих доказательств. С момента подписания закона ВСК имеет право в течение не более чем трех месяцев расследовать деятельность главы государства. У представителей комиссии также есть право задавать вопросы президенту и его адвокатам, запрашивать в госорганах все необходимые сведения и документы, заслушивать мнение граждан Украины.

Кроме того, комиссия может назначать экспертизы и привлекать специалистов со стороны. По итогам расследования ВСК подает свои выводы Раде, которая должна принять окончательное решение, объявлять или нет импичмент.

Напомним, ранее Верховная рада отказалась рассматривать закон об импичменте, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским.