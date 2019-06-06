Гендиректор «Норникеля» рассказал, как российские технологии могут помочь бизнесу

Российские технологии могут помочь бизнесу, и в России достаточно много программистов. Об этом сообщил генеральный директор «Норильского никеля» Владимир Потанин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В комментарии «Звезде» он отметил, что у РФ в целом имеются хорошие предпосылки для поиска таких цифровых решений.

«Как сегодня звучало у многих, важно заниматься регулированием. Потому, что без соответствующей регулятивной и нормативной среды будут проседать эти разработки», - добавил он.

Официально Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) откроется сегодня, 6 июня, ровно в 13:00. Однако первое мероприятие пройдет несколько раньше: в зоне, где работает пресса, состоится церемония подписания первого соглашения между правительствами, фондами, банками и министерствами.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня.