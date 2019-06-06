Открытие Второго фронта: во Франции отмечают 75-летие высадки союзников в Нормандии

Во Франции начались торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии: 6 июня 1944 года многотысячная англо-американская группировка пересекла Ла-Манш и десантировалась на севере Франции. Таким образом, был открыт Второй фронт.

В памятных мероприятиях участвуют лидеры Великобритании, США и Франции. По опросам, которые провели французские СМИ, 80% граждан Пятой республики хотели бы видеть на сегодняшней церемонии президента РФ Владимира Путина, однако официальное приглашение ему направлено не было.

По мнению французских исследователей Второй мировой войны, одним из главных гостей на торжествах должна была бы быть Россия, поскольку именно наша страна внесла решающий вклад в освобождение Европы от фашизма.