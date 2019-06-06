Кудрин назвал шоком для российской экономики скандал вокруг Калви

Для российской экономики скандал вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стал шоком. С таким сообщением выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Безусловно, это шок. Отток капитала из России удвоился и сейчас больше 40 миллиардов только с начала года достиг», - отметил он.

Кудрин добавил, что 70% предпринимателей считают ведение бизнеса небезопасным делом.

«Это очень сложный труд, очень опасный, рискованный, и ситуация с Майклом Калви еще раз это показывает», - уточнил он.

Ранее в Кремле сообщили о желании видеть находящегося под домашним арестом Калви на ПМЭФ.

Майкл Калви, известный американский инвестор, был арестован в середине февраля 2019 года по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. В начале апреля основателю фонда Baring Vostok Capital Partners изменили меру пресечения с заключения на домашний арест, который продлится до 14 июля 2019 года.