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Проект «Кронштадт. Остров фортов» представили на ПМЭФ-2019

Денис Шурыгин
13:10 06.06.2019
По поручению президента России Владимира Путина в Кронштадте будет сформирован туристско-рекреационный кластер.
© Видео: ТРК "Звезда"

На полях Санкт-Петербургского международного экономического форума обсудили реализацию проекта «Кронштадт. Остров фортов». Он подразумевает возведение самого большого в мире музея Военно-Морского Флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также научных и образовательных площадок.

Как полагает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, создание туристско-рекреационного кластера увеличит поток туристов.

«Один из важных вопросов - это, конечно, развитие Кронштадта, создание там особой туристической зоны, потому что  Кронштадт включает в себя интересы города, Министерства обороны и бизнеса. Для нас очень важно, чтобы там была создана такая зона, большая инфраструктурная, и имела особый статус», - подчеркнул Беглов.

Проект будет реализован при участии Министерства обороны, министерства культуры и на частные инвестиции.

«Филиал Военно-морского музея и, соответственно, подводный музей - это основной блок. Помимо этого, мы будем использовать итальянскую гавань для того, чтобы сделать там живую экспозицию на открытом воздухе. Также существуют небольшие плавающие гостиницы. Здесь будет пристань скоростных катеров», - показала макет проекта заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера г. Кронштадта Ксения Шойгу.

Долгие годы Кронштадт был закрытым городом. Теперь он превратится в самый большой в мире остров-музей с собственной инфраструктурой. Кронштадт и три самых интересных форта возле него станут уникальным островом-музеем. С Санкт-Петербургом его свяжут туристические маршруты, а на островах-крепостях будут построены музеи, отели и даже театр. А на таинственный «чумной» форт протянут канатную дорогу.

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