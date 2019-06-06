Песков подтвердил подготовку встречи Путина и папы Римского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи Владимира Путина с папой Римским Франциском.

«Действительно, готовятся поездка и контакты в Риме. И в рамках этой поездки планируется аудиенция у папы. Такая подготовка ведется по деталям. Мы в установленном порядке сделаем соответствующее заявление», - заявил Песков.

По данным Vatican News, Путин и Франциск обсудят на встрече ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а также напряженную обстановку в церковном мире, а именно получение томоса об автокефалии Православной церковью Украины.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности пресс-секретаря Святого престола Алессандро Джизотти сделало заявление, что папа примет Владимира Путина в Ватикане 4 июля.

Глава российского государства и папа Римский встречались дважды - 25 декабря 2013 года и 10 июня 2015 года.