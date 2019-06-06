На Митинском кладбище простились с погибшим в Подмосковье спецназовцем

В четверг, 6 июня, на Митинском кладбище состоялось прощание с трагически погибшим спецназовцем Никитой Белянкиным. Проститься с ним пришли друзья, родственники, а также бывшие сослуживцы.

Кадры с места прощания публикует телеканал «Звезда». Никита Белянкин погиб 1 июня в массовой драке. Он бросился на помощь двум молодым людям и спас их ценой своей жизни.

По данным следствия, Никита Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В момент потасовки бывшему спецназовцу было нанесено ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным.

При этом Следственный комитет РФ уже установил личность убийцы спецназовца. Обвинение было предъявлено одному из участников драки в Красногорске, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.