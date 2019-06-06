Появились первые кадры задержания министра лесного хозяйства Иркутской области

Появилось видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверды в аэропорту Шереметьево. Кадры были опубликованы в YouTube-канале Следственного комитета РФ.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий в рамках уголовного дела по факту санитарной вырубки леса в природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.

По версии СУ СК России по Иркутской области, Шеверда причастен к незаконной вырубке леса на территории общей площадью 120 гектаров и к причинению ущерба на суму около 748 миллионов рублей.

Решается вопрос о заключении чиновника под стражу. В ближайшее время Сергею Шеверде предъявят обвинение.