«В ЕС русофобов меньшинство»: Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о неконструктивности русофобской политики.

Это особенно заметно, в том числе, в решении ПАСЕ по прекращению дальнейшей дискриминации российских парламентариев.

По мнению главы МИД РФ страны, которые давно осознали тупиковость подобной политики стремятся к диалогу

«В ЕС русофобов меньшинство. Но именно они, спекулируя на принципе солидарности, консенсуса, до недавнего времени определяли политику Евросоюза и НАТО в отношении России. Сейчас уже солидным европейским странам стало понятно, что эта политика контрпродуктивна», - рассказал в интервью «РБК» министр иностранных дел.

Ранее стало известно о принятии резолюции по регламенту ПАСЕ, в которой говорится о необходимости возвращения российских представителей и предоставление им полномочий для участия в летней сессии.

Принятый документ также предполагает внесение инициированных Россией изменений в устав организации.